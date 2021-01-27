ABD'nin dayanıklı mal siparişleri arttı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak, 0,3'lük düşüş olan piyasa beklentisinin altında kaldı.
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ABD Ticaret Bakanlığı, aralık ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerine göre, dayanıklı mal siparişleri aylık yüzde 0,2 arttı.
ABD'nin taşımacılık hariç dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,7 artarken, savunma dışı siparişlerde görülen artış yüzde 0,5 oldu.
Üretilen dayanıklı mal teslimatları aralık ayında yüzde 1,4 artışla 253,8 milyar dolar oldu.