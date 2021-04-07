ABD'nin dış ticaret açığı 3,1 milyar dolar arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 ya da 3,3 milyar dolar artarak 71,1 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, 70,5 milyar dolar olması yönündeydi.

Ocak ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 67,8 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin ihracatı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 187,3 milyar dolara yükseldi. İthalatı ise aynı dönemde yüzde 0,7 azalarak 258,3 milyar dolara geriledi.

ABD'nin Çin ile olan ticaret açığı, şubatta bir önceki aya göre 3,1 milyar dolar artışla 30,3 milyar dolara çıktı. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 4,5 milyar dolar azalarak 10,4 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 1,5 milyar dolar azalarak 40,6 milyar dolar oldu.

Bu dönemde ABD'nin en çok dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında Çin (30,3 milyar dolar), Avrupa Birliği (19 milyar dolar), Meksika (6,8 milyar dolar) yer alıyor.