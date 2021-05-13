ABD'nin ham petrol stokları 400 bin varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 400 bin varil (yüzde 0,1) azalarak yaklaşık 484 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 400 bin varil azalarak 632 milyon varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 400 bin varil artışla 236 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 37 bin varil artarak yaklaşık 5 milyon 488 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 2 milyon 326 bin varil azalarak 1 milyon 796 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 1-7 Mayıs'ta 94 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 451 bin varil oldu.

EIA'nın Mayıs 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 200 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.