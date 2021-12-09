ABD'nin ham petrol stokları 432,9 milyon varile geriledi

ABD'de ticari ham petrol stokları piyasa beklentilerinin aksine geçen hafta 200 bin varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 200 bin varil (yüzde 0,1) azalarak yaklaşık 432 milyon 900 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 700 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 600 milyon 900 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 3 milyon 900 bin varil (yüzde 1,8) artışla 219 milyon 300 bin varile yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 105 bin varil azalarak 6 milyon 499 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 434 bin varil azalarak 2 milyon 270 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 27 Kasım-3 Aralık haftasında 100 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 154 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Kasım 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 11 milyon 130 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.