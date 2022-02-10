ABD'nin ham petrol stokları 4,8 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 800 bin varil (yüzde 1,1) azalışla yaklaşık 410 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 675 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 400 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 587 milyon 500 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları, 1 milyon 600 bin varil (yüzde 0,7) azalarak 248 milyon 400 bin varile geriledi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 696 bin varil azalışla 6 milyon 389 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 724 bin varil artışla 3 milyon 100 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 29 Ocak-4 Şubat haftasında 112 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 56 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Şubat 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 12 milyon varil, gelecek yıl ise 12 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.