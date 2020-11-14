ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 10 adet arttı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 236'ya yükseldi.

Perşembe gününü 43,53 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 42,70 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,12 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 41,12 dolar seviyesinde tamamlamıştı.