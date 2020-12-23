ABD'nin petrol stoklarındaki artış fiyatları düşürdü

ABD'de Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan haftalık petrol stok verilerinin, stoklarda beklenmedik bir artışa işaret etmesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını geriletti.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0,36 düşüşle 49,9 dolara, ABD hafif petrolünün (WTI) fiyatı yüzde 0,43 düşüşle 46,82 dolara geriledi.

API verilerine göre ABD'de ham petrol stokları 18 Aralık haftasında günlük 2,7 milyon varil artarken, beklenti 3 milyon varilin üzerinde düşüş olması yönündeydi.

Piyasa analistleri yaptıkları değerlendirmede, stokların beklentilerin çok ötesinde bir artışa işaret etmesinin petrol fiyatlarındaki yukarı hareketin yara almasına yol açtığını ifade ediyorlar. COVID-19 salgını nedeniyle Noel tatili döneminde seyahatlerin yapılamaması halinde petrol fiyatlarında rallinin önümüzdeki 4-8 haftalık süreç için duracağını öne sürüyorlar.