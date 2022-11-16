ABD'nin sanayi üretiminde düşüş
ABD'de sanayi üretimi ekimde yüzde 0,1 düşüşle beklentilerin altında açıklandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) ABD'de sanayi üretiminin ekim ayında aylık bazda beklentilerin üzerinde düşerek yüzde 0,1 gerilediğini açıkladı.
Eylül ayına ait veri ise yüzde 0,4 seviyesinden yüzde 0,1'e aşağı yönlü revize edildi.
Ekonomistler ekim ayında ABD'de sanayi üretiminin yüzde 0,2 seviyesinde artış kaydedeceği tahmininde bulunmuşlardı.
ABD'de kapasite kullanım oranı yüzde 79,9 seviyesine geriledi, ekonomistler bu verinin yüzde 80,4 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
Geçen aya ait kapasite kullanım oranı verisi ise yüzde 80,3 seviyesinden yüzde 80.1 seviyesine aşağı yönlü revize edidi.