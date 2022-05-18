ABD'nin temerrüt planına Rusya'dan yanıt: Paramız var

ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları her geçen gün daha da sertleşiyor. Avrupalı devletler, petrol ambargosunu da içeren yeni yaptırım paketi üzerinde çalışırken; ABD'nin daha radikal bir karar alacağı iddia edildi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya’nın ABD tahvil yatırımcılarına ödemelerini tamamen bloke etmeyi planladığı bildirildi. Bu adımın Rusya'yı temerrüde düşüreceği belirtildi.

Rusya'dan da söz konusu iddiaya ilişkin bir açıklama geldi. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, tahvil ödemeleri için gerekli paraya sahip olduklarını belirterek, “Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var. Eğer Batılı sistemler bize kapalı olursa yabancılara son seçenek olarak rubleyle ödeme yaparız.” dedi.

Siluanov, "Eğer Batılı sistemler bize kapalı olursa yabancılara son seçenek olarak rubleyle ödeme yaparız.” yorumunda bulundu.

40 milyar dolar tahvil ödemesi bulunuyor

Yaptırımlar nedeniyle ABD finans kuruluşları şubat ayından beri Rus tahvillerinde alım satım işlemi gerçekleştiremiyor. Ancak kupon ödemeleri için istisna getirilmişti. Böylece Rusya rezervlerini kullanarak dolar cinsi ödemelerini yapabilmişti.

Biden yönetimi, Rusya'nın tahvil ödemelerini yapmasına imkan sağlayan ve süresi 25 Mayıs'ta dolacak muafiyeti uzatmamayı değerlendiriyor ancak şu ana kadar alınmış bir karar yok.

1917 Ekim Devimi'nden bu yana hiç temerrüde düşmeyen Rusya'nın 40 milyar dolar tutarında uluslararası tahvil ödemesi bulunuyor. Ülke geçen ay temerrüde düşmemek için vadesi gelen ödemelerini yapmaya başlamıştı.