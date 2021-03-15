“ABD’nin teşvik paketi doğru ölçekte”

Pandemi döneminde ülkenin 9,5 milyon istihdam kaybettiğinin altını çizen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Gerçek işsizlik oranı yüzde 9,5 civarında. Pandemi nedeniyle zorluklar yaşayan vatandaşlara destek olmamız gerek. Bu paket bunu sağlayacak" şeklinde konuştu.

Yellen, öte yandan zaman içinde bütçe açığının sürdürülebilir hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Enflasyon riskinin de düşük olduğunu düşündüklerinin altını çizdi.

“Fiyatlar artacak ama uzun süreli olmayacak”

Yellen 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketin önemli bir enflasyon riski yaratacağını düşünmediğini söyledi.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, bazı ekonomistler paketin mali istikrarsızlığa ve enflasyona neden olabileceğini iddia ediyor.

Yellen ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, politika üretmenin riskleri tanımlama ve çözme olduğunu ve en önemli riskin işsizlik yüzünden etkilenen iş gücü olduğunu kaydetti.

Fiyatların geçen yıl önemli oranda düştüğünü kaydeden Yellen, ekonominin toparlanmasıyla da fiyatların artmasını beklediğini kaydetti.

"Bu geçici hareket olacak" diyen Yellen, 1970’lerdeki gibi yüksek enflasyonu kesinlikle beklemediğini söyledi. Durumu gözlemleyeceklerini söyleyen Yellen, bunun için gerekli araçları olduğunu vurguladı.

Yellen, federal borç konusunda da borcun yükselmesi gerçeği karşısında faiz ödemelerinde ekonominin büyüklüğüne göre düşük kalındığını kaydetti. Yellen bunun 2007 yılındaki değerlerden daha fazla olmadığını söyledi.

Yellen bununla birlikte ekonomi bütçesinin sürdürülebilir bir yolda olduğundan emin olmak zorunda olduklarını da kaydetti. Yellen uzun dönemde bütçe açığını kontrol altına almaya gerek olduğunu vurguladı. Maliye Bakanı, bunun mali durumun sürdürülebilmesi için gerekli olduğunu kaydetti.