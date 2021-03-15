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“ABD’nin teşvik paketi doğru ölçekte”

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 1,9 trilyon dolarlık teşvik  paketinin pandeminin olumsuz etkileri dikkate alındığında doğru  ölçekte olduğunu söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Pandemi döneminde ülkenin 9,5 milyon istihdam kaybettiğinin altını  çizen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Gerçek işsizlik oranı yüzde 9,5 civarında. Pandemi  nedeniyle zorluklar yaşayan vatandaşlara destek olmamız gerek. Bu  paket bunu sağlayacak" şeklinde konuştu.

Yellen, öte yandan zaman içinde bütçe açığının sürdürülebilir hale  gelmesi gerektiğini vurguladı. Enflasyon riskinin de düşük olduğunu  düşündüklerinin altını çizdi.

“Fiyatlar artacak ama uzun süreli olmayacak”

Yellen 1.9 trilyon dolarlık ekonomik  paketin önemli bir  enflasyon riski yaratacağını düşünmediğini söyledi.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere  göre, bazı ekonomistler paketin mali istikrarsızlığa ve enflasyona  neden olabileceğini iddia ediyor.

Yellen ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, politika üretmenin  riskleri tanımlama ve çözme olduğunu ve en önemli riskin işsizlik  yüzünden etkilenen iş gücü olduğunu kaydetti.

Fiyatların geçen yıl önemli oranda düştüğünü kaydeden Yellen,  ekonominin toparlanmasıyla da fiyatların artmasını beklediğini  kaydetti.

"Bu geçici hareket olacak" diyen Yellen, 1970’lerdeki gibi yüksek  enflasyonu kesinlikle beklemediğini söyledi. Durumu  gözlemleyeceklerini söyleyen Yellen, bunun için gerekli araçları  olduğunu vurguladı.

Yellen, federal borç konusunda da borcun yükselmesi gerçeği  karşısında faiz ödemelerinde ekonominin büyüklüğüne göre düşük  kalındığını kaydetti. Yellen bunun 2007 yılındaki değerlerden daha  fazla olmadığını söyledi.

Yellen bununla birlikte ekonomi bütçesinin sürdürülebilir bir  yolda olduğundan emin olmak zorunda olduklarını da kaydetti. Yellen  uzun dönemde bütçe açığını kontrol altına almaya gerek olduğunu  vurguladı. Maliye Bakanı, bunun mali durumun sürdürülebilmesi için  gerekli olduğunu kaydetti.