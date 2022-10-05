ABD'nin ticaret açığı 15 ayın en düşük seviyesinde

ABD'nin ticaret açığı, ağustos ayında Mayıs 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Yavaşlayan iç talebin etkisiyle ithalatın gerilemesine bağlı olarak ticaret açığı ağustos ayında yüzde 4,3 düşürerek 67,4 milyar dolara indi. Temmuz ayı dış ticaret açığı 70,65 milyar dolardan 70,46 milyar dolara revize edildi. Ekonomistler ağustos ayı ticaret açığını 67,7 milyar dolar olarak tahmin ediyorlardı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ağustos ayında ithalat yüzde 1.1 azalarak 236,3 milyar dolar olurken, ihracat yüzde 0,3 gerileyerek 258,9 milyar dolar oldu.