ABD'nin ticaret açığı 70,1 milyar dolara çekildi

ABD ticaret dengesi açığı temmuz ayında, haziran ayındaki 73,2 milyar dolardan, 70,1 milyar dolara geriledi.

Verilere göre, haziran ayında 73,2 milyar dolar olan ticaret açığı, aylık yüzde 4,3 düşüşle 3,2 milyar dolar azaldı.

ABD'nin ihracatı temmuzda aylık yüzde 1,3 artışla 212,8 milyar dolar olurken, ithalatı aylık yüzde 0,2 düşüşle 282,9 milyar dolar oldu.

ABD'nin ihracatı yıllık yüzde 16,8 artışla 205 milyar dolar, ithalatı ise yüzde 21,3 artışla 336 milyar dolar oldu ve böylece, ABD'nin ticaret açığındaki yıllık değişim 131 milyar dolar artış oldu.