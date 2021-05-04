ABD'nin ticaret dengesi 74,4 milyar dolar açık verdi

ABD ticaret dengesi açığı mart ayında, şubat ayındaki 70,5 milyar dolardan, 74,4 milyar dolara ulaştı.

Verilere göre, şubat ayında 70,5 milyar dolar olan ticaret açığı, aylık yüzde 5,6'ya denk gelen 3,9 milyar dolar arttı.

ABD'nin ihracatı martta aylık yüzde 6,6 artışla 200 milyar dolar olurken, ithalatı aylık yüzde 6,3 artışla 274,5 milyar dolar oldu.

ABD'nin ihracatı yıllık 7 milyar dolar azalırken, ithalatı 20,7 milyar dolar azaldı ve böylece, ABD'nin ticaret açığındaki yıllık değişim 27,7 milyar dolar artış oldu.