ABD'nin ticaret dengesi 75,7 milyar dolar açık verdi

ABD ticaret dengesi açığı haziran ayında, mayıs ayındaki 71 milyar dolardan, 75,7 milyar dolara yükseldi.

Verilere göre, mayıs ayında 71 milyar dolar olan ticaret açığı, aylık yüzde 6,7'ye denk gelen 4,7 milyar dolar arttı.

ABD'nin ihracatı haziranda aylık yüzde 0,6 artışla 207,7 milyar dolar olurken, ithalatı aylık yüzde 2,1 artışla 283,4 milyar dolar oldu.

ABD'nin ihracatı yıllık 54,6 milyar dolar, ithalatı 73,7 milyar dolar arttı ve böylece, ABD'nin ticaret açığındaki yıllık değişim 19,1 milyar dolar artış oldu.