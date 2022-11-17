ABD'nin ticari ham petrol stoku 5,4 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 400 bin varil azalarak 435 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 4 milyon 100 bin varil azalışla 392 milyon 100 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 200 bin varil artışla 207 milyon 900 bin varile yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 895 bin varil azalışla 5 milyon 559 bin varile gerilerken, ihracatı günlük ortalama 341 bin varil artışla 3 milyon 862 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 5-11 Kasım haftasında 2 bin varil artarak 12 milyon 548 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Kasım 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 830 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 310 bin varil olması bekleniyor.