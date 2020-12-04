ABD'nin yıllık savunma yasasında Türkiye ve Rusya için yaptırım öneren maddeler yer aldı

Bloomberg'in haberine göre, hazırlanan ABD'nin yıllık savunma yasası taslağında Türkiye'ye Rusya'dan yapılan S-400 alımı ve Rusya'ya Kuzey Akım 2 inşası konusunda yaptırım talep eden maddeler yer aldı.

Habere göre, silahlı hizmetler komitesinde hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi vekillerin onayını alan düzenleme, gelecek hafta dahi Temsilciler Meclisi ve Kongre'nin taban oylamasına gelebilir.

Bloomberg'e göre, düzenleme Trump'ın veto tehditlerine karşın kabul edilebilir. Trump'ın yasada yer alan ve teknoloji şirketlerini koruyan bazı düzenlemelere ve bazı askeri üslerin adının değişmesine karşı olduğu biliniyor.

Haberde, yasa özetinde Türkiye'ye S400 alımları konusunda yaptırımların yer aldığı ve Rusya'ya Kuzey Akım 2 nedeniyle yaptırımların uzatıldığı ifade edildi.