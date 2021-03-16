ABD’ye sermaye girişleri ocakta arttı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ocak ayında ülkeye net sermaye girişi

106,3 milyar dolar oldu. Bir önceki ayın sermaye girişi verisi 0,8 milyar dolar çıkıştan 8 milyar dolar girişe revize edildi.

Yabancı yatırımcıların swap hariç uzun vadeli sermaye girişi 90,8 milyar dolar oldu. Bir önceki ayın swap hariç uzun vadeli sermaye girişi 121,0 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Uzun vadeli swap dahil sermaye girişi 50,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki ayın uzun vadeli swap dahil sermaye girişi 76,2 milyar dolardan 77,8 milyar dolara revize edildi.

Japonya, en fazla ABD Hazine tahvili elinde bulunduran ülke olarak konumunu korudu. Japonya'nın elinde bulunan ABD Hazine tahvili 1 trilyon 251,3 milyar dolardan 1 trilyon 276,7 milyar dolara çıktı.

Çin'in elinde bulunan tahvil miktarı 1 trilyon 72,3 milyar dolardan 1 trilyon 95,2 milyar dolara yükseldi.