“AB'nin bankalara baskısına direneceğiz”
BoE Başkanı Bailey, AB’nin bankalara yapacağı operasyonları taşıma baskılarına direneceğini söyledi.
İngiltere Merkez Bankas (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Britanya'nın Avrupa Birliği'nin bankalara trilyonlarca euro büyüklüğündeki türev takas operasyonlarını Brexit sonrası Britanya'dan AB içine taşımaları yönünde yapacağı her türlü baskıya direneceklerini söyledi.
Reuters'in haberine göre Avrupa'nın önde gelen bankaları AB Komisyonu'ndan euro cinsinden türev takas operasyonlarını neden Londra'dan AB içine taşımaları gerektiği konusunda açıklama istediler.
AB hisse senedi ve türevlerinde işlemler hali hazırda Britanya’dan AB içine kaymış durumda.