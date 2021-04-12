AB'nin Çin'den ithal ettiği alüminyuma ek vergi
AB, Çin'den ithal edilen alüminyum ürünlerine geçici gümrük vergisi getirdi. Yüzde 19,3 ila yüzde 46,7 arasında belirlenen tarife, ekim ayındaki son incelemeye kadar sürecek.
Avrupa Birliği, Çin'den ithal edilen alüminyum yassı haddelenmiş ürünler için geçici gümrük vergisi kararı aldı.
Avrupa Komisyonu, ilk inceleme sonrası yapay düşük fiyatlar uygulandığı tespitinin yapıldığını belirterek, yüzde 19,3 ila yüzde 46,7 arasında tarife belirledi. Belirlenen tarifeler AB'nin resmi gazetesinde yayımlandı.
Düşük oranlı vergiler Shandong Nanshan Aluminium Co gibi Nanshan Group'un şirketlerine uygulanacak, Jiangsu Alcha Aluminium
Group Co şirketi ise yüzde 28,3 oranda vergi ile karşı karşıya kalacak.
Yarın yürülüğe girecek olan tarifeler, ekim ayındaki son incelemeye kadar sürecek.