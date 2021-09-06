Abu Dabi petrol şirketi halka arz planlıyor
Abu Dabi’nin ulusal petrol şirketi ADNOC, Drilling’i halka arz ederek hisse satışı yapmayı planlıyor.
Abu Dabi’nin ulusal petrol şirketi Abu Dhabi National Oil (ADNOC), Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki en büyük halka arzla iştiraki ADNOC Drilling’in hisse satışını yapmayı planlıyor.
Şirketten bugün yapılan açıklamada ADNOC Drilling’in yüzde 7.5’inin satışının planlandığı belirtildi. Şirket halka arzla 10 milyar dolar değerlemeye ulaşabilir.
2018 yılında Baker Hughes ADNOC’un yüzde 5’lik hissesini satın almış, anlaşmayla şirket 11 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Irak’ın ardından OPEC’in üçüncü en büyük petrol üreticisi konumunda.