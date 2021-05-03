Acil durum teşvikleri aşılama hızlandığında kaldırılmaya başlanabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin acil durum teşvik tedbirlerini COVID-19’a karşı aşılamalar kritik bir seviyeye ulaştığında ve ekonomide toparlanma hız kazandığında sona erdirmeye başlayabileceğini söyledi.



İtalya'da yayınlanan La Repubblica gazetesine konuşan De Guindos, "Eğer aşıla kampanyası hızlanır ve Avrupa'daki yetişkin nüfusun yüzde 70'i yaza kadar aşılanabilir, ekonomide toparlanma hızlanır ise, para politikası tarafından olağanüstü durumu sona erdirmeyi düşünmeye başlayabiliriz" dedi.



Guindos, "Para politikasında normalleşme ekomide normalleşme ile el ele gitmeli" diye konuştu.



Avrupa'da şu ana nüfusun yüzde 30'undan azı aşılanmış durumda. Uzmanlar yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanmasının Temmuz sonunda önce tamamlanmasının muntemel olmadığını, bu sürecin Ağustos sonuna kadar da uzayabileceğini ifade ediyorlar.



Guindos konuşmasında, merkez bankası teşviklerinin çok uzun süre devam etmesine karşı olduğunu da belirtirken, uzun süreli desteğin yan etkilerinin destekleri çok erken geri çekmek kadar zarar verici olabileceği uyarısında bulundu.