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Acil durum teşvikleri aşılama hızlandığında kaldırılmaya başlanabilir

ECB Baikan Yardımcısı Luis De Guindos, Avrupa nüfusunun yüzde 70’i aşılandığında acil durum teşviklerinin kaldırılabileceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin  acil durum teşvik tedbirlerini COVID-19’a karşı aşılamalar kritik  bir seviyeye ulaştığında ve ekonomide toparlanma hız kazandığında sona erdirmeye başlayabileceğini söyledi.

İtalya'da yayınlanan La Repubblica gazetesine konuşan De Guindos, "Eğer  aşıla kampanyası hızlanır ve Avrupa'daki yetişkin nüfusun yüzde 70'i yaza kadar aşılanabilir, ekonomide toparlanma hızlanır ise, para  politikası tarafından olağanüstü durumu sona erdirmeyi düşünmeye  başlayabiliriz" dedi.

Guindos, "Para politikasında normalleşme ekomide normalleşme ile el ele gitmeli" diye konuştu.

Avrupa'da şu ana nüfusun yüzde 30'undan azı aşılanmış durumda. Uzmanlar yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanmasının Temmuz sonunda önce  tamamlanmasının muntemel olmadığını, bu sürecin Ağustos sonuna kadar da  uzayabileceğini ifade ediyorlar.

Guindos konuşmasında, merkez bankası teşviklerinin çok uzun süre devam etmesine karşı olduğunu da belirtirken, uzun süreli desteğin  yan etkilerinin destekleri çok erken geri çekmek kadar zarar verici olabileceği uyarısında bulundu.

 