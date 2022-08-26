“Acılı da olsa sıkılaşmaya devam edeceğiz”

HİLAL SARI

NE OLDU?

Almanya, Fransa ve İngiltere’de elektrik fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, Atlantik’in öteki tarafında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in açıklamaları resesyon endişelerine rağmen merkez bankasının sıkılaşma döngüsüne devam edeceğine işaret etti. Powell, küresel piyasalar tarafından yakından izlenen konuşmasında enflasyonu düşürebilmek için para politikalarının ‘bir süre’ kısıtlayıcı olarak kalması gerektiğini ve Fed’in en önemli önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğuna vurgu yaptı. PCE verisiyle 107-108 bandına gerileyen dolar endeksi Powell’in konuşmasıyla tekrar 108’in üzerine çıkarken, Powell’in “Tarih erken gevşeme konusunda dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor” ifadeleriyle, piyasaların güvercin U-dönüşü umutlarını zayıflattı. Savaşın devam etmesi durumunda kış aylarında ve 2023’te enerji fiyatlarındaki artışların devam etmesi, Fed’in agresifleşmesiyle doların güçlenmesi, euro ve gelişen ülke para birimlerinin üzerindeki baskıların artarak sürmesi bekleniyor.

NE DEDİLER?

Fed Başkanı Jerome Powell küresel piyasaların cuma günü kilitlendiği Jackson Hole konuşmasına enflasyonun en önemli öncelik olduğunu vurgulayarak başladı ve “Enflasyonu düşürebilmek için para politikalarını ‘bir süre’ kısıtlayıcı halde tutmak gerekecek” dedi. Fed Başkanı’nın ifadelerinden 20-21 Eylül toplantısında tekrar büyük bir faiz artırımı ihtimalinin hala masada olduğu anlaşılıyor. Powell, nihai kararın toplantıya kadar gelecek tüm ABD verileri birlikte değerlendirilerek verileceğini söyledi. ABD ekonomisinin halen güçlü seyrettiğine de işaret eden Powell, talebi zayıflatmak için ılımlı adımlar attıklarını ve Fed’in hedeflerini gerçekleştirene kadar da bu adımlara devam etmesi gerektiğini belirtti.

“Enflasyonu düşürebilmek için trendin altında büyüme kaydedilecek bir dönem gerekiyor. Dahası istihdam piyasasındaki koşullarında muhtemelen bir zayıflama olacak. Faizler artarken büyümenin yavaşlaması, istihdam piyasası koşullarının yumuşaması enflasyonu düşürecek ancak hanehalkları ve şirketler bu süreçte biraz acı da çekecek” diyen Powell, enflasyonun böyle yan etkileri olduğunu ancak fiyat istikrarı sağlanmaması durumunda acının daha da büyüyeceğini söyledi.

Cuma günü açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisi enflasyonun temmuzda önceki aya göre beklentilerin aksine yükselmedi, yüzde 0,1 düştü. Beklenti yüzde 0,6’lık bir artıştı. PCE endeksi yıllık artış hazirandaki yüzde 6,8’den yüzde 6,3’e geriledi. Verinin ardından TSİ 16:30 itibariyle 107,45 düzeyine kadar çekilen dolar endeksi Powell’ın mesajları sonrası tekrar 108’in üzerine çıktı ve spot altında kayıplar yüzde 1’i aştı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed’in ‘önden yüklemeli’ faiz artışlarıyla devam etmesini savunan FOMC üyelerinden. Ancak Bullard ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası yaptığı açıklama ile 50bps artışa eğiliminin güçlendiğini söyledi. Bullard “Faizleri yükseltmeli, yıl sonuna yüzde 3,75-4 düzeyini yakalamalıyız. Dotplot grafiği tahminleri gelecek 3 yıllık bir süreye bakmak yerine, daha kısa vadeli bir dönem olarak güncellenmeli” diye konuştu.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise Fed’in faiz oranlarını yıl sonunda yüzde 3,5’e ulaşması gerektiğini ve ekonominin buna nasıl tepki vereceğinin izlenmesini savunuyor: “Hızlı hızlı yükseltip, sonradan hızla tekrar düşürmemize gerek yok. Faizleri yükselttikten sonra orada tutalım ve ekonomiyi kendi haline bırakıp izleyelim”.

NE OLACAK?

“Faizler uzun süre yüksek kalmak zorunda”

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, “hala pandemi ekonomisi içindeyiz” dedi ve enflasyonun Fed’in birinci önceliğine vurgu yaptı. Bostic istihdam piyasasında faiz artışlarına paralel bir zayıflama olması konusunda da rahat olduğunu vurguladı. Başka bir değişle, ekonomiyi soğutmaya çalışan Fed politikalarının işsizlikte bir artış getirmesini çok büyük bir sorun olarak görmediğine işaret etti. Jackson Hole’da Bloomberg’e açıklamalar yapan Bostic, Fed’in faizleri “daha geç artırmasındansa daha erken artırmasını” tercih edeceğini de söyledi ve faizlerin uzun bir süre yüksek kalması gerekeceğine de dikkat çekti.