Ackman: Fed faiz artırımına 50 baz puan ile başlamalı

Fed'in enflasyona karşı mücadelesini kaybetmekte olduğunu savunan milyarder yatırımcı Bill Ackmann, Fed'in güvenilirliğini geri kazanmak için Mart ayında faiz artırımına 50 baz puan ile başlaması gerektiğini söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Ackmann, "Faiz artırımlarına 50 baz puan ile başlamak enflasyonist bekleyişleri azaltıcı tepki yaratır ve gelecekte daha agresif, ekonomik olarak acı verici adımlar atma ihtiyacını azaltır" ifadelerini kullandı.

Fed, Mayıs 2000'den bu yana 25 baz puandan büyük bir faiz artırımı yapmadı.

Ackmann, "Fed bir enflasyon savaşçısı olarak güvenilirliğini kaybetti, 50 baz puanlık bir artırımı piyasaya şok eder ve enflasyonun üstesinden gelme kararlılığını kanıtlar" dedi.