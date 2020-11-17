Airbnb halka arz başvurusu yaptı

Airbnb'nin uzun süredir beklenen halka arz başvurusu ile birlikte açıkladığı mali sonuçlar COVID-19'un etkilerini de ortaya koydu. Eylül'de sona eren 9 ayda Airbnb'nin hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azalarak 18 milyar dolar oldu.

Yılın ilk 9 ayında Airbnb'ni cirosu geçen yılın aynı dönemindeki 3,7 milyar dolardan, 2,5 milyar dolara gerilerken, net zararı 323 milyon dolardan 697 milyon dolara çıktı.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Airbnb, halka arz ile 3 milyar dolar toplamayı bekliyor.