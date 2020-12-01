Airbnb, halka arzdan 2.85 milyar dolar gelir hedefliyor

Online ev kiralama hizmeti sunan Airbnb Inc şirketi, gerçekleştireceği halka arzda yaklaşık 30 milyar dolarlık şirket değerlemesi üzerinden 2.85 milyar doları bulabilecek gelir sağlamayı hedefliyor.

ABD'li şirketin halka arzı, yeni kurulmuş ve gelişmekte olan teknoloji şirketlerinin (startup) artan hisse senedi fiyatlarından istifade ettikleri bu yıl gerçekleşecek son büyük halk arz olacak.

Şirket, yaklaşık 57 milyon hisseyi 44-50 dolar fiyat aralığında halk arz etmeyi planlıyor.