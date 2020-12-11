Airbnb ilk işlem gününde yüzde 115 değer kazandı

ABD merkezli uluslararası ev kiralama platformu Airbnb, teknoloji ağırlıklı ABD borsası Nasdaq'da işlem görmeye başladığı ilk gün yüzde 115 değer kazanarak hisse başı değerini 144,71 dolara yükseltti.

İlk işlem gününe hisse başı 68 dolarlık değerden başlayan Airbnb hisseleri, gün içinde 165 dolara kadar yükseldikten sonra, günü 144,71 dolarda tamamladı.

Yaşanan bu değer artışı sonrası Airbnb'nin piyasa değeri 100 milyar doların hemen üzerini gördü. Airbnb, nisan ayında yatırımcılardan fon toplamak için çıktığı turda şirketin değerini 18 milyar dolar olarak ortaya koymuştu. 2017 yılındaki fon toplama turunda ise Airbnb'nin değeri 31 milyar dolar seviyesindeydi.

Airbnb, COVID-19 salgını nedeniyle gelirinin son çeyrekte yüzde 19 düşüşle 1,9 milyar dolara gerilediğini ve net gelirinin 219 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.