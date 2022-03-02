Airbus, Rusya'ya yedek parça tedarikini durdurdu
Airbus, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yedek parça göndermeyi ve Rus hava yollarını desteklemeyi askıya aldığını duyurdu.
Ukrayna’ya askeri müdahale nedeniyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar artarak devam ediyor. Son olarak Airbus, Rusya'ya yedek parça göndermeyi ve Rus hava yollarını desteklemeyi askıya alma kararı aldı.
Airbus’tan yapılan açıklamada, Moskova'daki teknik merkezin, Batı yaptırımları altında yerel müşterilere hizmet verip vermeyeceğini de değerlendirdiği belirtildi.
Airbus'ın açıklaması, ABD'li uçak üreticisi Boeing'in dün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından uygulanan yaptırımların küresel havacılık sektöründe oynaklığa neden olmasının etkisiyle Rus hava yollarına parça, bakım ve teknik desteğini askıya almanın yanı sıra Moskova'daki büyük operasyonları durdurduğunu duyurmasının ardından geldi.