Akıllı telefon sevkiyatında yüzde 6,5’lik düşüş bekleniyor

ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi International Data Corporation'dan (IDC) yapılan açıklamada, akıllı telefon sevkiyatının 2022'de yüzde 6,5 düşüşle 1,27 milyar adede gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu düşüşün, rekor kıran enflasyon, jeopolitik gerilimler ve tüketici talebini önemli ölçüde azaltan diğer makroekonomik zorluklardan kaynaklandığı belirtildi.

Düşüşün kısa vadeli olmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, pazarın yıllık yüzde 5,2 büyüme ile 2023'te toparlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IDC'nin Araştırma Direktörü Nabila Popal, geçen yıldan bu yana piyasayı aşağı çeken arz kısıtlarının hafiflediğini ve sektörün talep kısıtlı bir piyasaya geçtiğini bildirdi.

Popal, yüksek envanter ve ani bir iyileşme belirtisi olmayan düşük talebin orijinal ekipman üreticilerinin paniğe kapılmasına ve 2022 için siparişleri büyük ölçüde durdurmasına neden olduğunu aktardı.

Ortalama satış fiyatlarının ise ikinci çeyrekte yıllık yüzde 10 arttığına işaret eden Popal, yıl genelinde ise fiyatların yüzde 6,3 artmasının beklendiğini kaydetti.