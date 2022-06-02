Akıllı telefon teslimatlarında azalma beklentisi
Küresel akıllı telefon teslimatlarının 2022'de azalması bekleniyor.
Çin ekonomisinde, COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin de etkisiyle, yaşanan yavaşlamanın bu yıl küresel akıllı telefon teslimatlarında düşüşe yol açması bekleniyor.
Pazar araştırma şirket IDC yayınladığı raporda, küresel akıllı telefon teslimatlarının 2022 yılında yüzde 3,5 düşeceğini öngördü. IDC daha önce yüzde 1,6 büyüme olmasını bekliyordu.
Çin'de akıllı telefon teslimatlarının yüzde 11,5 azalarak 38 milyon olması bekleniyor. Bu, küresel akıllı telefon teslimatlarında beklenen toplam düşüşün yaklaşık yüzde 80'i anlamına geliyor.