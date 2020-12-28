Alibaba yüzde 7,45 değer kaybetti

Alibaba Group hisseleri Çin Merkez Bankası (PBoC) düzenleyicilerinin, Alibaba'nın bağlı ortağı Ant Group'un mevzuata daha uygun olmasını ve tüm mali ihlallerini düzeltmesini istemesi sonrasında Hong Kong borsasında yüzde 7,45 değer kaybetti.

PBoC Başkan Yardımcısı Pan Gongsheng, PBoC ve diğer düzenleyiciler hafta sonu Ant yetkilileriyle bir araya gelerek, şirket kurumsal yönetimsel sorunlar, yasal uyumsuzluk iddiaları, "yasadışı düzenleyici arbitraj davranışı, aynı sektördeki işletme operatörlerini dışlayan piyasa avantajlarının kullanımı", ve "tüketicilerin meşru haklarına ve çıkarlarına" zarar verme konularında şirketi eleştirdi. Gongsheng, "Ant Group düzeltmenin ciddiyetini ve gerekliliğini tam olarak anlamalı, standart denetim gereksinimlerini karşılamalı ve bir düzeltme planı ve uygulama takvimi oluşturmalıdır" dedi.

Gelişmeler etkisiyle Alibaba hisseleri yüzde 7,45 değer kaybederek 27,29 dolar düzeyine geriledi.