Alibaba'dan Çinli yatırımcılar Hong Kong planı

E-ticaret şirketi Alibaba, New York borsasında işlem görmeye devam ederken Çinli yatırımcıların ilgisini çekmek için Hong Kong borsasına da kote olmayı planlıyor.

Alibaba, finans merkezi Hong Kong'un Çinli teknoloji şirketlerinin borsaya kote olmalarını özendirmek için düzenlemeleri gevşetmesinden yararlanan ilk şirket olacak.

Çinli şirketlerin yaptığı halka arzların Washington ve Beijing tarafından son derece sıkı gözetim altında tutulduğu bir dönemde karar alan Alibaba, geçen yıl Çin'de uygulanan katı düzenlemelerin ardından 2.8 milyar dolar değerinde bir ceza ödemek durumunda kalmıştı. Aynı katı düzenlemeler nedeniyle iştiraki Ant Group'un da ilk halka arzını da durdurmuştu.

Ek olarak ABD ve Çin arasında şirketlerin bilanço denetimi konusunda devam eden anlaşmazlıklar da New York borsasında işlem gören yüzlerce Çinli şirketin borsadan çekilmesine neden olabileceğinden endişe ediliyordu.

Hong Kong borsasında 2019'dan bu yana ikincil olarak işlem gören Alibaba, yıl sonuna kadar da birincil kotasyonu tamamlamayı planlıyor. Şirketin CEO'su Daniel Zhang, iki borsada da işlem görmenin "daha büyük ve çeşitli bir yatırımcı tabanı" oluşturacağını ifade etti.

Çin'de teknoloji şirketlerinin tâbi olduğu düzenlemelerin 2020 yılında sıkılaştırılmasının ardından hisseleri düşüş eğiliminde olan Alibaba'nın hisseleri bugün yüzde 5.9 yükselirken, Hong Kong'un gösterge endeksi de yüzde 1.5 yükseldi.