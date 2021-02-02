Alibaba'nın geliri beklentileri aştı

Çinli Alibaba Group Holding'in, üçüncü çeyrek geliri COVID-19 salgını nedeniyle online alışverişteki artışın desteğiyle Wall Street tahminlerini aştı.

Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma, 24 Ekim'de Çin'in düzenleyici sistemini eleştirmiş ve bu gelişmenin ardından Ma'nın sahibi olduğu Ant Group'un 37 milyar dolarlık halka arzı durdurulmuştu.

Yaklaşık üç aydır kamuoyunda görülmeyen ve nerede olduğuna dair soru işaretleri olan Ma'nın 20 Ocak'ta ilk kez bir online etkinlikte görülmesi yatırımcı endişelerini gidermeye yardımcı olmuş ve Alibaba hisselerini yukarı çekmişti.

Alibaba, ABD'deki Kara Cuma ve Siber Pazartesi satışlarını gölgede bırakan dünyanın en büyük online alışveriş günü olan Bekarlar Günü sebebiyle, Kasım ayında toplam 74 milyar dolarlık satış yapmıştı.

Refinitiv'in IBES verilerine göre, Alibaba'nın gelirleri 31 Aralık'ta sona eren üçüncü çeyrekte %37 artarak 221.08 milyar yuana (34.24 milyar dolar) yükseldi.

Analistler Alibaba'nın gelirlerinin 214.38 milyar yuan olmasını bekliyorlardı. Şirketin bir önceki yıl 52.31 milyar yuan olan dağıtılabilir net kârı 79.43 milyar yuana yükselirken, yine bir önceki yıl 19.55 yuan olan hisse başı net karı da 28.85 yuana yükseldi.