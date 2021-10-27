Alman, 2021 makroekonomik tahminlerini küçülttü

2021 yılı için GSYH büyüme tahminini Alman ekonomisinin toparlanmasını geciktiren arz darboğazları nedeniyle düşüren Ekonomi Bakanlığı, 2022 beklentisini ise büyüttü.

Tedarik zinciri aksaklıkları ve enerji fiyatlarında artışın makroekonomik tahminlerini değiştirmeye zorladığını belirten Altmaier, 2021 yıli için GYSH büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 2,6'ya çekerken, 2022 yılı beklentisini ise yüzde 3,6'dan yüzde 4,1'e çıkardı.

Alman ekonomisi için 2023 büyüme tahmini yüzde 1,6 olarak ifade edildi.

Ekonomi Bakanlığı, 2021, 2021 ve 2023 enflasyon tahminlerini de yüzde 3, yüzde 2,2 ve yüzde 1,7 olarak olarak korudu.