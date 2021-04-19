Alman Bankalar Birliği Başkanlığı'na Christian Sewing seçildi
Alman Bankalar Birliği'nin yeni yönetim kurulu başkanı, Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing oldu.
AA
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Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, Alman Bankalar Birliği'nin yeni yönetim kurulu başkanı olacak.
Alman Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, Birlik Yönetim Kurulu'nun Sewing'i yeni başkan olarak seçtiği belirtildi.
Sewing'in, Alman Bankalar Birliği Başkanlığı'nı Nisan 2016'dan beri yapan Hans-Walter Peters'dan 1 Temmuz 2021'de devralacağı bildirildi.