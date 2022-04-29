Alman ekonomisi ilk çeyrekte hafif büyüdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, ilk çeyrekte ekonomi güçlü yatırımların etkisiyle hafif şekilde büyüdü.

Ukrayna'da devam eden savaşın etkilerinin hissedilmeye başlamasına da bağlı olarak 2022 ilk çeyrekte Alman ekonomisi mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyüdü. Beklenti yüzde 0,1 büyüme olacağı yönündeydi.

2022 ilk çeyrekte GSYH, takvim etkisinden arındırıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 büyüdü. Ekonomistler yüzde 3,6 büyüme bekliyorlardı.

Destatis yaptığı açıklamada, "Ukrayna savaşının ekonomik sonuçları şubat sonundan bu yana kısa vadeli ekonomik kalkınma üzerinde giderek büyüyen bir etkiye sahip" dedi.