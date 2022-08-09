Alman ekonomisinde 260 milyar euroluk kayıp bekleniyor

İstihdam İçin Araştırma Enstitüsü (IAB) tarafından yapılan çalışma, Alman ekonomisinin Ukrayna'daki savaş ve yüksek enerji fiyatlarından kaynaklı olarak 2030'a kadar 260 milyar eurodan fazla katma değer kaybına uğraşacağını ortaya koydu.

Avrupa'da barışın egemen olduğu bir dönemdeki beklentiler ile karşılaştırıldığında Almanya'da düzeltilmiş fiyatlarla GSYH gelecek yıl yüzde 1,7 daha düşük ve istihdam 240 bin daha az olacak.

Almanya'da istihdamın 2026 yılına kadar cari seviyelerde kalacağını öngören IAB, genişlemeci tedbirlerin pozitif etkilerinin savaşın ve enerji fiyatlarının negatif etkilerini ancak 2026'dan sonra aşacağını 2030'da 60 bin civarında fazla istihdamı getireceğini de savundu.

IAB, enerji fiyatlarının yeniden ikiye katlanması halinde Almanya'nın GSYH'sının bir savaş olmadığı duruma göre 2023 yılında neredeyse yüzde 4 daralacağını öngördü. Enerji fiyatlarında artış gerçekleşir ise 3 yılda 600 bin daha az kişi istihdam edilecek ve 2030'da istihdam normalde olması gerekenin 60 bin altında kalacak.