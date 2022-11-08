Alman ekonomisinde enerji kaynaklı 64 miyar euro kayıp bekleniyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından gerçekleştirilen “Mevcut enerji krizinde gerçek gelir kayıplarının belirlemesi” araştırmasının sonuçları yayımlandı.

Araştırmada, yüksek gaz ve petrol fiyatlarının Alman ekonomisinde milyarlarca avroluk reel gelir kaybına yol açtığı belirtilerek, bu yıl için reel gelir kayıplarının 64 milyar euro seviyesinde olacağı ve bunun da ülkenin Gayrisafi Yurt içi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 1,8'ine denk geleceği tahmin edildi.

Geçen yıl söz konusu reel gelir kaybının 35 milyar euroyu geçerek, GSYH'nın yüzde 1’ini aştığına yer verilen araştırmada, gelir kayıplarının gelecek yıllarda devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Gelecek yıl yaklaşık 9 milyar euro veya ekonomik üretimin yüzde 0,2'si kadar reel gelir kaybının olacağını tahmin ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Wollmershaeuser, 2021-2023 döneminde yaklaşık 110 milyar euro veya yıllık GSYH’nın yüzde 3’ine kadar reel bir gelir kaybı oluşacağını vurgulayarak, “Bu rakamın daha yüksek olduğu tek zaman, ekonomik üretimdeki kaybın yüzde 4 olduğu 1979-1981 ikinci petrol krizi sırasındaydı. 1973-1974'teki ilk petrol krizinin yüzde 1,5'lik bir kayba neden olduğunu hesaplıyoruz” ifadesini kullandı.

Reel gelirdeki mevcut düşüşün önümüzdeki birkaç yıl içinde devam etmesini beklediklerini aktaran Wollmershaeuser “Rusya'yı tedarikçi olarak kaybetmek, enerji fiyatlarının uzun vadede yüksek kalacağı anlamına geliyor. Ayrıca Almanya enerji ithalatına olan bağımlılığından bir gecede kurtulamayacak.” değerlendirmesinde bulundu.