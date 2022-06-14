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Alman ekonomisinde görünüm sınırlı toparladı

Almanya'nın ZEW endeksinde toparlanma beklentilerin altında kaldı ve endeks haziranda -28.0 seviyesine yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi Haziran ayında -28.0 seviyesine yükseldi ancak beklentilerin altında kaldı.

Reuters anketine katılan ekonomistler verinin ​​​​​​​​​​​-27.5 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

ZEW eğilim endeksi Mayıs'ta -34.3​ seviyesinde açıklanmıştı.

Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin ayrı bir gösterge de -36.5 seviyesinden -27.6 seviyesine yükseldi.

Reuters anketine katılan ekonomistler bu verinin -31.0 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.