Alman ekonomisinde görünüm sınırlı toparladı
Almanya'nın ZEW endeksinde toparlanma beklentilerin altında kaldı ve endeks haziranda -28.0 seviyesine yükseldi.
Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi Haziran ayında -28.0 seviyesine yükseldi ancak beklentilerin altında kaldı.
Reuters anketine katılan ekonomistler verinin -27.5 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyorlardı.
ZEW eğilim endeksi Mayıs'ta -34.3 seviyesinde açıklanmıştı.
Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin ayrı bir gösterge de -36.5 seviyesinden -27.6 seviyesine yükseldi.
Reuters anketine katılan ekonomistler bu verinin -31.0 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.