Alman ekonomisinden zayıflama sinyalleri

Fransa'nın ardından Almanya'da da ekonomik aktivitede büyümenin ikinci çeyreğin son ayında keskin bir ivme kaybına uğradığını gösterdi.

S&P Global tarafından hazırlanan satın alma yöneticileri endeksleri, düşen ihracat ve güçlü enflasyonun Alman ekonomisi üzerinde baskı yarattığını, buna giderek bulanıklaşan görünümün de katkı verdiğini ortaya koydu.

Almanya'da flash imalat PMI Pairan ayında, Mayıs ayındaki 54,8 puandan 23 ayın en düşük seviyesi olan 52,0 puana geriledi.

Hizmet PLI, 5 ayın en düşük seviyesi olan 52,4 puana inerken, bileşik PMI da Mayıs ayındaki 53,7 puandan 6 ayın en düşük seviyesi olan 51,3 puana geriledi.