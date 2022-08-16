Alman ekonomisine yönelik beklenti zayıf

Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi Ağustos ayında ​-55.3​ seviyesine geriledi ve beklentilerin altında kaldı.

Reuters anketine katılan ekonomistler verinin ​​​​​​​​​​​-53.8 seviyesinde kalacağını tahmin ediyorlardı.

Enstitüden yapılan açıklamada piyasa uzmanlarının Alman ekonomisinin hali hazırda zayıf gözüken büyümesinin daha da gerileyeceğini söylediği belirtildi.

ZEW eğilim endeksi Temmuz'da -53.8​ seviyesinde açıklanmıştı.

ZEW Enstitüsüsü açıklamasında halen yüksek seyreden enflasyon ile ısınma ve enerji giderlerindeki artış beklentilerinin özel tüketim sektörü için kâr beklentilerinin düşmesine neden olduğu ancak finans sektörüne yönelik beklentilerin kısa vadeli faiz oranlarındaki artış nedeniyle iyileştiği ifade edildi.