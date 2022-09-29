Alman ekonomisinin 2023'te daralması öngörülüyor

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşları, Alman ekonomisi için 2022, 2023 ve 204 yılına yönelik makro tahminlerini açıkladılar.

Ifo, IWF, IWH ve RWI'nın Almanya Ekonomi Bakanlığı için hazırladıkları sonbahar raporunda Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4 büyüyeceği tahmin edilirken, 2023 yılında ise yüzde 0,4 daralma yaşanacağı öngörüldü. Önceki raporda 2023 yılı için yüzde 3,1 büyüme tahmin ediliyordu.

Düşünce kuruluşları Alman ekonomisinde büyümenin 2024 yılında yüzde 1,9'a toparlanacağı beklentisini de ortaya koydular.

Doğal gaz krizinin Alman ekonomisi üzerinde ağır etkisi olduğunu belirten düşünce kuruluşları, artan gaz fiyatlarının yükselttiği enerji maliyetlerinin alım gücünde büyük azalışa yol açmakta olduğunu vurguladılar.

Dört düşünçe kuruluşunun ortaklaşa hazırladıkları raporda, Almanya'da enflasyonun bu yıl yüzde 8,4, gelecek yıl yüzde 8,8 olacağı tahmin edilirken, 2024 yılında ise enflasyonun yüzde 2,2'ye gerileyeceği öngörüldü.

İşsizlik oranının bu yıl ve takip eden 2 yılda yüzde 5,3 seviyesinde kalacağı beklentisini ortaya koyan düşünce kuruluşları birim başına işçilik maliyetlerinin bu yıl yüzde 3,8, 2023 yılında yüzde 6,2 ve 2024 yılında yüzde 3,7 artacağını tahmin ettiler.

RWI'nın ekonomik araştırma başkanı Torsten Schmidt, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve bunun sonucu olarak enerji piyasalarında yaşanan kriz, Alman ekonomisinde kayda değer düşüşe yol açıyor. Önümüzdeki yıl daha da artması beklenen yüksek enerji ve gıda fiyatları satın alma gücünde ciddi kayıplara neden oluyor. Hem düşük gelirli hane halkları hem de işletmeler politika yapıcıların daha fazla desteğine bağımlılar" dedi.