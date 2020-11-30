Alman perakendeciler Noel konusunda kötümserler

Alman Perakende Birliği (HDE) Almanya'daki perakendecilerin yarısından fazalısının Noel sezonu için kötümser olduklarını, daha az tüketicinin mağazalara gelmesini ve satışların düşmesini beklediklerini açıkladı.

550 perakende şirketinin katılımı ile yapılan anketin ardından açıklama yapan HDE Genel Müdürü Stefan Genth, "COVID-19 salgınının etkili olduğu bu yıl Noel faaliyetleri için görünüm endişe verici şekilde zayıf. Özellikle şehir içi perakendeciler ve özellikle modaevleri için" dedi.

Ankete göre, Alman perakende şirketlerinin yüzde 52'si, koronavirüse karşı tedbirler çerçevesinde uygulanan kısmi kapatmalara bağlı olarak Aralık ayında satışlarında ciddi kayıplan bekliyorlar. Noel dönemi için kötümser olanların oranı da yüzde 62 olarak gerçekleşti.

Ankete katılan perakende şirketlerini yüzde 38'i ve şehir için perakendecilerin yüzde 45'i mevcudiyetlerinin tehdit altında olduğunu ifade ettiler.