Alman Rheinmetall, İspanyol Expal Systems'i satın alıyor

Alman silah üreticisi Rheinmetall, yaptığı açıklama ile İspanyol Expal Systems'i 1,2 milyar euroya satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Açıklamaya göre, İspanya merkezli patlayıcı ve mühimmat üreticisi Expal Systems, Rheinmetall’in satın alma teklifini kabul etti.

1,2 milyar euroluk satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2023’te tamamlanması bekleniyor. Satın almayla Rheinmetall, patlayıcı ve mühimmat ürünlerini genişletmeyi hedefliyor.

Hisseleri yüzde 5’ten fazla değer kazandı

Bu arada, haberin ardından Rheinmetall hisseleri yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 174,60 euro seviyesine yükseldi.

60'tan fazla ülkede ihracat yapan Expal Systems'ın satışlarının 2023'te yaklaşık 400 milyon euro olması beklenirken, şirketin 11 üretim tesisinde 1.000'den fazla çalışanı bulunuyor.

Öte yandan, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Avrupa’daki hükümetlerin savunma harcamalarını artırmaya teşvik ederken, bu da Alman silah üreticisi Rheinmetall’in satışlarının artmasına sebep oluyor.

Rheinmetall’ın yalnızca silah ve mühimmat alanında bu yılın ocak-eylül döneminde aldığı siparişleri geçen yılın aynı dönemine göre üç kat artarak 2 milyar euroya yükseldi.

Almanya'da 5 fabrikaya sahip Rheinmetall, yaklaşık 24 bin kişiye istihdam sağlıyor. Alman şirket ayrıca Kanada, ABD, İngiltere, Avusturya, İsviçre, İtalya, Macaristan, Güney Afrika ve Avustralya'da üretim yapıyor.

Rheinmetall, mühimmatın yanı sıra tank, zırhlı nakliye araçları, silahlar ve uçaksavar sistemleri de üretiyor.

Rusya'nın Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı nedeniyle birçok AB ülkesi savunma bütçelerini artıracağını açıklarken, Alman hükümeti de Alman Silahlı Kuvvetleri'ni (Bundeswehr) güçlendirmek için 100 milyar euro değerinde özel bir fon oluşturacağını duyurmuştu.