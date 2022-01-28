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Almanya, 2021'in son çeyreğinde küçüldü

Alman ekonomisi 2021'in son çeyreğinde beklentilerin üzerinde daraldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verileri Omicron varyantının ekonomik aktiviteye zarar verdiğini ve Alman ekonomisinin 2021 dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde daraldığını ortaya koydu.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 0,7 daraldı. Beklentiler yüzde 0,3-0,5 daralma yaşandığı yönündeydi.

Dördüncü çeyrekte GSYH geçen ılın aynı dönemine ise yüzde 1,4 arttı.

2021 yılının tamamında düzeltilmiş verilerle GSYH yüzde 2,8 büyüdü.