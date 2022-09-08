Almanya 2023'te resesyon ve rekor enflasyonla karşı karşıya

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından IfW, Alman ekonomisinin gelecek yıl resesyona gireceğini ve enflasyonun rekor seviyeye çıkacağını öngördü.

Bugün yayınladığı raporda Alman ekonomisi için 2022 ve 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden IfW, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin 2023 yılında yüzde 0,7 daralacağını tahmin etti.

Alman ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 2,1'den yüzde 1,4'e düşüren IfW, 2023 için GSYH büyüme tahminini daha önce yüzde 3,3 olarak duyurmuştu.

Alman hükümetine danışmanlık yapan düşünce kuruluşları arasında da yer alan IfW, bu yıl için enflasyon tahminini yüzde 7,4'ten yüzde 8'a çıkarırken, gelecek yıl için beklentisini de yüzde 4,2'den yüzde 8,7'ye yükseltti.

IfW yaptığı değerlendirmede, "Elektrik ve gaz fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı artış, hane halklarını satın alma güçlerini kayda değer şekilde azalttı ve özel tüketim harcamalarında bir düşüşe yol açtı" dedi.