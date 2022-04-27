Almanya, 39,2 milyar euro ek bütçeyi onayladı

Konuya yakın kaynaklara göre, Almanya'da hükümet, Ukrayna'daki savaşın etkilerinden kaynaklı maliyet artışları ile başa çıkmak için bu yıl 39,2 milyar euro ek borçlanma yapılmasını öngören ek bütçeye onay verdi.

Hükümet üyelerinin onay verdikleri bütçe tasarısı tüketiciler için enerji faturalarında ikinci bir rahatlatmayı, işletmelere yardımı ve Ukrayna'dan gelen mültecilerin entegrasyon maliyetlerini içeriyor.