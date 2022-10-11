Almanya: Avrupa'nın enerji krizi için yeterli fonu var

Almanya Hükümet Sözcüsü, Avrupa Birliği üyelerinin enerji krizi ile başa çıkmak için ellerinde yeterli fon bulunduklarını söyledi.

Alman basınında yer alan Alman hükümetinin enerji krizinin hafifletilmesi için ortak borçlanma konusuna destek vereceği haberlerini yalanlayan Sözcü, AB üyelerinin enerji krizi ile mücadelede "Gelecek Nesil" fonundan aldıkları paraları kullanabileceklerini vurguladı.

Sözcü, "Gelecek Nesil" fonunun şu ana kadar sadece beşte birinin kullanıldığına işaret ederek geri kalan miktar krizle başa çıkmak ve enerji işlemlerinin finansmanı için kullanılabileceğini belirtti.

Alman Sözcü, "Avrupa Parlamentosu bu fonların hızla kullanılabilmesi için çabuk bir şekilde anlaşmaya varmalı" dedi.