Almanya bütçe vetosunu diyalogla çözmeye çalışacak

Almanya hükümet sözcüsü, hükümetin Avrupa Birliği 2021-2027 bütçesini veto eden Macaristan ve Polonya ile görüşerek konuyu çözmeye çalışacağını söyledi.

Macaristan ve Polonya dün ortak bir bildiri yayımlayarak AB bütçesinde hukukun üstünlüğü konusunda gerekli değişiklikler yapılmadığı sürece bütçenin onaylanmasını engelleyeceklerini açıkladılar.