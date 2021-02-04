Almanya büyüme öngörüsünü düşürdü
Almanya’da ülkenin 2021 GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,7’den yüzde 3’e düşürüldü.
Almanya’da Ekonomik Uzmanlar Konseyi, ülkenin 2021 GSYH büyüme beklentisini yüzde 3,7’den yüzde 3’e düşürdü.
Konseyin Başkanı Lars Feld, ekonominin 2021’de özellikle de gecikmiş talep sayesinde yüzde 3 büyüyebileceğini belirterek, özellikle baharda gecikmiş talebin büyümeye yansımasını öngördüklerini söylüyor.
Feld "Kısıtlamaların en geç nisanda gevşemeye başlayacağı konusunda hayli eminim - aşılamanın da hızlanmasıyla normale döneceğiz" diyerek iyileşmenin en erken baharda hız kazanacağının sinyalini verdi.
Ülkenin ekonomisine ilişkin hükümete danışmanlık veren panel, mevcut çeyrekte ise önemli bir daralma olmasını bekliyor.