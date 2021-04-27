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Almanya, büyüme tahminini yükseltti

Almanya, 2021 için ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3.5'e çıkardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, 2021 için ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3.5'e çıkardı.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier yaptığı açıklamada COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından hane harcamalarının toparlanmayı desteklemesini beklediklerini belirtti.

Altmaier, hükümetin 2022'de yüzde 3.6 ekonomik büyüme beklediğini ekleyerek, ekonomi en geç 2022'de salgın öncesi seviyelere ulaşacaktır ifadelerini kullandı.